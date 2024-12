Ilfattoquotidiano.it - Dopo il pishing, attenzione al quishing: ecco come funziona la “truffa del postino” con QrCode

ilil. Dal punto di vista dei dati personali e dei propri depositi bancari il tanto democratico web è oramai più insidioso del rapinatore dietro l’angolo dell’ufficio postale. Nel mirino dei criminali del web sono finiti i. La pratica, che è molto diffusa in Svizzera, sarebbe un’evoluzione del, ovvero della celebre email (o dell’sms) che contiene un link farlocco dal quale, se il destinatario ci clicca sopra, viene reindirizzato a un sito che cerca di rubargli informazioni sensibili tra cui le credenziali per documenti personali e conti in banca.Con ilil meccanismo è pressoché identico: gli utenti scansionano une pc o smartphone ti conducono diretti alla pagina dannosa dove vengono, appunto, richieste informazioni personali. L’allarme è stato lanciato negli ultimi giorni in Italia da Unicredit, in quanto la tecnica è così ingenuamente persuasiva da tenere aperti non due ma quattro occhi.