Lanazione.it - Dipendente morto nel magazzino di un supermercato . Colleghi in sciopero

Leggi su Lanazione.it

Un giovane lavoratore si è tolto la vita nella notte all’interno dele-commerce di Esselunga a Campi Bisenzio, in via delle Cicogne. Secondo quanto risulta ai carabinieri, si sarebbe lanciato da una passerella posta a circa dieci metri di altezza. La salma è stata trasportata presso l’istituto di Medicina legale a Careggi. Esselunga fa sapere che in segno di lutto iloggi rimarrà chiuso fino alle 12. La società "esprime inoltre profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia". Le organizzazioni sindacali e le rappresentanze unitarie "si stringono attorno alla famiglia e dichiarano per oggi 15 minuti diin tutti i negozi fiorentini per testimoniare la propria vicinanza". Lo, si legge nella nota congiunta di Filcams Cgil Firenze, Fisacat Cisl Firenze Prato e Uiltucs Toscana , "non prevederà l’astensione dal lavoro, ma la trattenuta della retribuzione equivalente che chiederemo all’azienda di devolvere ai familiari del lavoratore".