Derby di ritorno: Sassuolo trasloca. I granata resteranno nella Sud

I tifosi della Reggiana‘loro’ curva Sud anche neldicontro il. Il match di andata giocato venerdì sera è ormai in archivio, ma il sistema d’ordine pubblico pensa già a preparare la sfida in programma il 29 marzo che formalmente vede i neroverdi giocare in casa. A rigor di logica, dunque gli ultrasdovrebbero occupare il settore ospiti. Ma non sarà così. Nulla ancora di ufficiale, ma dell’ipotesi di mantenere le Teste Quadre e gli altri gruppi organizzaticurva dedicata al club di casa del Città del Tricolore, è già stata posta sul tavolo dal ’gos’ della questura. Ovvie le motivazioni: scongiurare proteste e sommosse da parte dei tifosi– che hanno ancora il dente avvelenato per la questione stadio, poi denominato ‘Mapei Stadium’, acquistato all’asta dall’allora patron sassolese Giorgio Squinzi – e che non digerirebbero essere "ospiti a casa loro", per usare un’espressione cara agli ultrà.