Crisi Stellantis Cacciari a valanga | Disgustoso stipendi milionari per fallire

Terremoto, il filosofo Massimocommenta le vicende del gruppo guidato da John Elkann foraggiato per decenni dallo Stato e le dimissioni dell'ad Carlos Tavares. "È una delle vicende più sciagurate di tutta la politica industriale italiana", afferma ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7. "Non esiste più un capitalismo italiano, tutti i nostri assist industriali sono stati venduti, svenduti o privatizzati". Con tutti i soldi andati alla Fiat l'azienda potea "essere nazionalizzata dieci volte", spiega. Da Marchionne in poi "non vedevano l'ora di uscire dall'Italia e pezzo dopo pezzo ci sono riusciti con le conseguenze occupazionali e senza nessun piano, senza nessuna strategia". L'ex sindaco di Venezia ricorda la recente audizione di Tavares alla Commissione industria della Camera "raccontando niente, vuoto totale, non hanno idee e non hanno strategie".