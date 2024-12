Lanazione.it - Crescono del 9% le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico dell’Università di Siena

Arezzo, 2 dicembre 2024 – Sono in crescita di circa il 9% leaidie adi, che alla stessa data del 2 dicembre sono passate dalle 2.882 dello scorso anno accademico alle 3.136 di quello in corso. Questo aumento riporta lesui numeri del 2020/2021, con dati superiori sia al 2021/2022 (3.053 immatricolati), sia al 2022/2023 (2.981 immatricolati), sia appunto al 2023/2024 (2.882 immatricolati). Sommando anche gli iscritti al primo anno deidimagistrale, sempre alla data del 2 dicembre, si raggiunge la cifra di 4.065, con una crescita complessiva del 10,5% rispetto al dato dello scorso anno. Per quanto riguarda il primo anno delle lauree magistrali, gli iscritti sono 929 rispetto ai 797 del 2023/2024 e anche qui il numero è superiore agli ultimi anni.