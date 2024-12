Formiche.net - Con Andrius Kubilius si inaugura una nuova visione per lo spazio europeo

L’Unione Europea sta ridefinendo il proprio ruolo nello, un settore che si trova al crocevia tra innovazione tecnologica, esigenze di sicurezza e competizione globale. L’insediamento dicome nuovo commissarioper la Difesa e losegna un punto di svolta. Ex primo ministro della Lituania,ha assunto ufficialmente l’incarico il 1° dicembre, portando con sé unaambiziosa che collega la difesa e le politiche spaziali europee.Durante l’audizione di conferma al Parlamentoha delineato cinque priorità strategiche per il settore spaziale. Queste includono il miglioramento dell’accessoallo, la creazione di una legislazione spaziale unica per l’Unione europea (Ue), il rafforzamento della competitività industriale, la pianificazione del prossimo quadro finanziario pluriennale e la risposta alle crescenti minacce contro le infrastrutture spaziali.