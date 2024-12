Chiara Ferragni la lettera per i figli e il dolore per la separazione da Fedez

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –ha dedicato unaaiLeone e Vittoria. Tornata dalla vacanza in Lapponia, l’influencer e imprenditrice digitale ha condiviso sui social alcuni pensieri intimi, legati alla gioia di essere mamma. E non solo,ha menzionato il duro momento vissuto dopo ladall’ex marito. “Grazie vita, per avermi donato i miei due bambini, per farmi scoprire ogni giorno la bellezza di essere madre”, queste le prime dia corredo di uno scatto che ritrae la testa del primogenito Leone, senza mostrarne il volto, proprio come prevede l’accordo preso con. L’imprenditrice digitale è volata in Lapponia insieme aiLeone e Vittoria per una vacanza in pieno stile natalizio: “Questa vacanza insieme a loro è stata l’esperienza più pura e trasformativa che potessi immaginare: leggera, piena di amore, di risate e di piccole magie quotidiane”, scrive mamma