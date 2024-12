Dilei.it - Charlene di Monaco, la guardia del corpo impugna la pistola. Reazione inimmaginabile

Leggi su Dilei.it

diè una madre molto protettiva. I gemelli Jacques e Gabriella rappresentano il futuro del Principato e lei e Alberto non solo vogliono il meglio per loro, ma li tengono blindati per proteggerli da qualsiasi minaccia. È così che unadel, che aveva in custodia i bambini, non ha esitato a estrarre laappena il Principino è scoppiato in lacrime. Ma procediamo con ordine.di, Jacques e Gabriella agli eventi pubblici di Nataledie suo marito Alberto hanno iniziato da qualche anno a coinvolgere i figli Jacques e Gabriella negli impegni istituzionali del Principato, malgrado siano ancora piccoli. Sono nati infatti il 10 dicembre 2014. Ma è corretto che inizino a capire quale sarà il loro ruolo e imparino fin dalla tenera età come comportarsi in certe situazioni pubbliche e durante le cerimonie ufficiali.