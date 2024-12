Ilfattoquotidiano.it - Cassa integrazione, pochi modelli e vendite di Stellantis in calo (nonostante il mercato faccia +1%): cosa lascia Tavares in eredità all’Italia

Nelle sue altisonanti intenzioni, l’Italia sarebbe stata ancora il cuore pulsante della produzione. Lo ha detto e ripetuto tante volte, Carlos, durante i quattro anni alla guida diche si sono conclusi domenica sera con una separazione ben retribuita. Chissà se – sotto sotto – ne era convinto davvero almeno lui. Perché fuori dagli uffici del gruppo automobilistico le sue promesse hanno perso credito fino a diventare intenzioni con scarsa credibilità dentro i palazzi di governo e nelle piazze dei lavoratori che è riuscito a riempire unendo i sindacati dopo decenni di spaccature.un’pesante, ma in senso negativo. L’amministratore delegato se ne va alla vigilia di un anno destinato a segnare il peggior risultato dal 1957 con circa 500mila unità prodotte edilagante in tutti gli stabilimenti, a iniziare da Mirafiori che nell’ultimo trimestre del 2024 avrà lavorato per 30 giorni scarsi.