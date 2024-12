Ilgiorno.it - Cascina Clarabella. Il buono della terra e dell’inclusione

Leggi su Ilgiorno.it

RODENGO SAIANO (Brescia) "Lanon guarda come sei o chi sei, giudica ciò che fai per lei". Parola di Carlo Fenaroli, presidente Consorziodi Iseo, che attualmente fornisce lavoro a oltre 350 persone, di cui quasi 200 con difficoltà e disagi di vario tipo ma anche a operatori di vari settori desiderosi di confrontarsi con l’inclusione. Le attività messe in atto valgono quasi dieci milioni l’anno. Il Consorziocomprende quattro cooperative sociali:, Diogene che si occupa degli aspetti socio-sanitari legati alla psichiatria, Dispari che sviluppa servizi per le aziende e gli enti pubblici e I Perinelli che svolge attività agricole a Ponte dell’Olio in provincia di Piacenza. In questi giorni molti dei lavoratori disono stati impegnati nella raccolta delle olive e nella produzione dell’olio di Oliva sia a Rodengo Saiano, dove il consorzio gestisce il frantoio Sapor D’Olio, sia a Monte Isola, dove si occupa del frantoio Comunale.