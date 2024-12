Quifinanza.it - Caro voli per Natale, i biglietti costano fino a 600 euro: il regalo che non piace a nessuno

Leggi su Quifinanza.it

Come ogni anno, le vacanze dirischiano di trasformarsi in una spesa proibitiva per chi deve attraversare l’Italia per riabbracciare famiglia e amici. Iaerei, specie per alcune destinazioni, si sono trasformati in un incubo per il portafoglio, con tariffe che sfiorano cifre da capogiro. Ma vediamo nel dettaglio.verso il sud: un salasso annunciatoAssoutenti ha fatto i conti e il risultato non lascia molto spazio all’ottimismo. Per chi vola da Genova a Catania durante le feste, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, servono 623in classe economy, scegliendo peraltro gli orari meno comodi. Le tratte verso la Sicilia sono quelle più onerose: 445da Trieste a Catania, 412da Firenze e 402da Bologna a Palermo.E se Milano sembra offrire più collegamenti, anche qui le sorprese non mancano.