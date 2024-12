Ilnapolista.it - Behrami fa a pezzi Thiago Motta: «vuole calciatori dal carattere piatto ma i caratteri piatti non ti fanno vincere»

Valona Dazn ha commentato la prestazione della Juventus dopo il pareggio per 1-1 a Lecce. Per l’ex centrocampista svizzero il giudizio sull’operato difin qui è negativo:«cerca di adattare i giocatori al suo gioco invece di venire incontro alle lorostiche. Nuova generazione di allenatori maniaci del controllo, vogliono in squadra ragazzi coima inon ti portano a».E ancora:«Così tanti infortuni muscolari significa che qualcosa è stato sbagliato nelle preparazione e queste sono responsabilità di, visto che se ne occupano persone del suo staff. Convedo piattume: ha creato una Juventus ordinata e non creativa».Parolo si scalda per difendereda Matri ea DAZNpic.twitter.com/Nyvaz3w2VN— erclabilritorno (@erclabtweet) December 1, 2024 Leggi anche: Juventus, il processo va fatto a Giuntoli non a: «Il primo e il secondo acquisto più oneroso della Serie A sono della Juventus»fa un’analisi completa della situazione della Juventus:«L’ego ti serve per fare la differenza, non esagerato ma ti serve.