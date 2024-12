Azimut inaugura la nuova sede di Salerno | open day e workshop dedicati a investitori privati e aziende

Leggi su Ildenaro.it

È stata inaugurata ladi Azimut a, in via Roma 33, con un’apertura al pubblico e un ricco programma di seminarialla protezione del patrimonio e ai servizi per famiglie eddel territorio. Azimut è un gruppo indipendente e globale nell’asset management, wealth management, investment banking e nel fintech, al servizio die imprese. Public company quotata alla Borsa di Milano, leader in Italia e presente in 18 Paesi nel mondo, è protagonista da oltre trent’anni nel settore finanziario italiano, offrendo soluzioni di gestione dei patrimoni e consulenza di elevata qualità. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di autorità della città di. Per Azimut erano presenti Matteo D’Ettorre, amministratore delegato di Azimut Financial Insurance e strategic director di Azimut Capital Management Sgr, e il suo diretto riporto Mariangelo Tieri, area manager Sud Italia di Azimut Capital Management Sgr, oltre ad Antonio Chicca, managing director di Azimut Direct.