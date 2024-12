Notizie.com - Arriva il grande freddo sull’Italia, da nord a sud nessuna regione risparmiata dal gelo: meteo dei prossimo giorni

Leggi su Notizie.com

Ilfa il suo arrivo in Italia, daa sudsaràdall’ondata di. Qual è ildei prossimi?Nel nostro paese fa definitivamente l’ingresso l’inverno con temperature in crollo già a partire da oggi. Da domani però la situazione precipiterà decisamente.il, daa suddal(Notizie.com)Sebbene per oggi sia previsto tempo stabile e soleggiato al, grazie all’aumento della pressione su buon parte dello stivale, questo scenario perdurerà per appena 24 ore. Si parla di possibili nubi solo sui settori delle Alpi e presenza di banchi di nebbia sulla Pianura Padana. Al centro-sud ci saranno invece già i primi rovesci con piogge soprattutto su Sicilia e Puglia.Le temperature continuano a essere sopra la media stagionale con vette di 7° a Milano, 8° a Torino e fino a 10° a Bologna.