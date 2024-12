Ilrestodelcarlino.it - Arbitro picchiato, parapiglia alla partita di basket: arriva la polizia

Macerata, 2 dicembre 2024 –sospesa e due volanti dellaieri al PalaVirtus di Macerata, per via di unnato nel corso delladi pcanestro. Un17enne è stato spintonato, quattro giocatori sono stati espulsi e laè finita a porte chiuse, sotto la vigilanza degli agenti. In programma c’era l’incontro di divisione regionale 2, che vedeva contrapposti i ragazzi di Maceratacontro quelli di Montegranaro. Questi ultimi erano in leggero vantaggio ma nel corso della, anche per via di alcune decisioni arbitrali contestate da entrambe le parti, la tensione è andata sempre più crescendo, dentro il campo e sugli spalti. Il culmine èto quando un giocatore di Montegranaro ha spinto uno dei due arbitri, facendolo finire sul tavolo a bordo campo.