Liberoquotidiano.it - Aldo Iiuliano verso gli Oscar con "Dive"

Iuliano è il giovane regista italiano in campagnaglicon “”, un cortometraggio che parla di amore e guerra. Il registaIuliano lo intervistiamo in esclusiva da Los Angeles. Ha un grande talento unito alla forza delle idee che privilegiano il cinema non solo come fatto estetico, ma anche comunicativo sul piano umano. È iniziata la campagnaglie “” è in corsa. Il cortometraggio di Iulianonta un inno alla pace e una profonda riflessione sull'amore e l'innocenza in tempo di Guerra. Già applaudito da critica e pubblico alla Mostra cinematografica di Venezia nella Sezione Orizzonti, vede come protagonisti due attori ucraini, Veronika Lukianenko e Danyil Kamensky. La campagnaè condotta dalla publicist Catherine Lyn-Scott, che, nella sua carriera, ha già portato in nomination aglidieci cortometraggi risultando sei volte vincitrice.