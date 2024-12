Ilfattoquotidiano.it - Addio “key box”, il Ministero dell’Interno mette al bando il check-in da remoto per gli alloggi turistici: ecco cosa cambia

Niente più-in danegli. Ci ha pensato il dipartimento della Pubblica sicurezza delre mano ad una delle pratiche più criticate dell’oramai imperante bolla turistica che in molte città italiane (Firenze, Bologna) ha preso dimensioni improvvisamente impreviste. In una circolare viene specificato che il nuovo provvedimento riguarderà tutte le strutture ricettive, ma in particolar modo quelle di affitti brevi. Infatti, per questo settore di locazione turistica la maggior parte delle volte il-in degli ospiti viene fatto a distanza. Solitamente il turista invia i documenti d’identità tramite WhatsApp. Dopodichè l’accesso a camere e appartamenti viene attuato grazie a codici automatizzati o lasciando le chiavi in spazi appositi, ovvero le famigerate e criticatissime key box.