Oasport.it - Volley, Perugia Campione d’inverno: Giannelli in doppia cifra! Civitanova batte Trento, Michieletto 26 punti

Oggi pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la decima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano dimaschile. Riflettori puntati sul big match tra, che potrebbero tra l’altro ritrovarsi una di fronte all’altra nelle fasi finali del Mondiale per Club, in programma dal 10 al 15 dicembre a Uberlandia (Brasile).ha subito la verve di Monza nel primo set, ma poi ha alzato il ritmo e ha fatto valere la propria maggiore caratura tecnica, imponendosi per 3-1. I Campioni d’Italia hanno così infilato la decima vittoria consecutiva, hanno difeso la propria imbattibilità e svettano in testa alla classifica generale con 28all’attivo. I Block Devils si sono così laureati Campionicon una giornata di anticipo: hanno una lunghezza di vantaggio su, ma i dolomitici hanno già completato il proprio girone d’andata.