Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2024 ore 08:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 1° DICEMBREORE 08.20 GINA PANDOLFOBUONA DOMENICA E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASPOSTAMENTI MINIMI AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIOUNICA CRITICITÀ L’INCIDENTE SULLA QUI CODE PALOMBARESE, ALL’ALTEZZA DI PARCO AZZURRO CODE NELLE DUE DIREZIONILE ALTRE NOTIZIENELLA CAPITALE QUELLA DI OGGI È LA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA, DEL PERIODO AUTUNNO INVERNO-2025STOP AL TRAFFICO PRIVATO NELLA FASCIA VERDE DALLE 07.30 ALLE 12.30 POI DALLE 16.30 ALLE 20.30SONO PREVISTE LE CONSUETE DEROGHE CONSULTABILI SUL NOSTRO SITOIL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINONELL’AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE TRANVIARIA ANCORA PER OGGI I TRAM DELLE LINEE 2, 5, 8 E 14 SONO INTEGRALMENTE SOSTITUITE DA BUSLA LINEA 3 SUBISCE UNA SOSTITUZIONE PARZIALEDA DOMANI, LUNEDì 2 DICEMBRE TORNANO IN STRADA, I TRAM DELLE LINEE 2, 3 E 8INFINE, TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEA-NAPOLI VIA CASSINO,CIRCONE SOSPESA TRA ROCCASECCA E CASSINOFINO ALLE 14.