Latuafonte.com - Tradimento serie: a che ora inizia e finisce, dove rivedere le puntate

Leggi su Latuafonte.com

Ultimo aggiornamento 1 Dicembre 2024 1:46 pm by RedazioneOgni domenica sera va in onda su Canale 5. Si tratta dellaTV turca che ha come protagonista Vahide Perçin, nota nel nostro Paese come l’amata Hunkar Yaman di Terra Amara. Questa volta è al centro della trama di uno show girato a Istanbul, nel distretto di Be?ikta? e nel quartiere di Galata. Oltre Vahide, il cast vanta la presenza anche di Aras (Ayd?n di Cherry Season), Özlem Tokaslan (DayDreamer) e ?layda Çevik (Betul in Terra Amara). Ma a che ora va in onda la sera di domenica su Canale 5 la puntata di questaTV turca con ‘Hunkar Yaman’?su Canale 5 orari: a che ora, replicheLeggi anche:turca: chi sono Guzide, Ali, Tarik, Ozan e OylumQuali sono gli orari disu Canale 5? LaTV turca va in onda, nella prima serata di domenica, con una puntata composta da ben tre episodi.