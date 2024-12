Lanazione.it - Torna la pulizia e la manutenzione delle rastrelliere

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 1 dicembre 2024 - Continuano gli interventi dinei quartieri cittadini e a dicembre è la volta del Quartiere 1. Il servizio è organizzato dall’assessorato alla Mobilità in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente e il coinvolgimento operativo di Polizia Municipale, personale di Avr e di Alia. Per consentire l’esecuzioneoperazioni le biciclette presenti nellesaranno rimosse. Gli appuntamenti saranno due: martedì 3 e mercoledì 11 dicembre. Ecco leinteressate. Martedì 3 dicembre gli interventi riguarderanno i dispositivi collocati in piazza Indipendenza (altezza numero civico 8r), via Guelfa (fronte numero civico 24A), via San Zanobi (altezza numeri civici 1 e 13), piazza del Mercato Centrale (fronte numero civico 2r e sotto la tettoia), via Ginori angolo piazza San Lorenzo, via Fibbiai, via Mattonaia (altezza numero civico 28r), via Niccolini (altezza numero civico 8), via dell'Oriuolo (altezza numero civico 24), via dell’Anguillara (altezza numero civico 24r), via Pandolfini (altezza numero civico 23).