Notizie.com - “Sono io Maddie McCann, ecco le prove”: ritrovata la bimba scomparsa nel nulla nel 2007

Leggi su Notizie.com

Una giovane donna polacca afferma di essere certamente la verae sostiene persino di possedere leper dimostrarlo.Ladiè uno dei misteri irrisolti che più hanno colpito l’opinione piccola. Laaveva appena 3 anni quando èdalla camera d’albergo dove stata riposando insieme ai fratelli gemelli Sean e Amelie (più piccoli di lei ed incapaci di ricordare cosa effettivamente sia successo quel giorno).“iole”:lanelnel– notizie.comIn quel momento tutta la famigliasi trovava in Portogallo, più precisamente in un resort di Praia da Luz, località turistica dove i cittadini britannici avevano scelto di passare una settimana di vacanza. Per loro doveva essere l’ultimo giorno della parentesi vacanziera, quello in cui solitamente ci si gode al massimo gli ultimi istanti e la mente comincia a riempirsi di nostalgia al pensiero di dover tornare alla vita normale.