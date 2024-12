Ilgiorno.it - Sondrio, furti sul confine: tre in manette, nell’auto c’erano diecimila euro

Bianzone (), 1 dicembre 2024 – Sull’auto a bordo della quale pensavano di farla franca avevano, nascosti nei sedili anteriori, franchi edper un valore totale di circa 10mila, varia reva e pure due bottiglie di vino di particolare pregio. La loro fuga però è terminata a Bianzone, dove venerdì mattina i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tirano del capitano Riccardo Angeletti li hanno tratti in arresto in esecuzione del mandato internazionale emesso dalle Autorità svizzere per il reato di furto aggravato. Carte d’identità Si tratta di tre cittadini di nazionalità estpea di età compresa tra i 38 ed i 34 anni, autori deicommessi poche ore prima nelle località di Campascio e Campocologno del Comune di Brusio, in Svizzera, in danno di tre bar e di una nota casa vinicola.