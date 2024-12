Oasport.it - Slittino, Germania 2 vince il doppio misto di Lillehammer. Italia 2 è quinta davanti a Italia 1

2 si è aggiudicata la gara didella tappa di(Norvegia), appuntamento d’esordio della Coppa del Mondo di2024-2025. Sul budello scandinavo Wendl/Arlt e Eitberger/Matschina hanno chiuso questo nuovo format con il tempo complessivo di 1:44.148 (50.693 e 53.455) con un margine di vantaggio di 456 millesimi su Lettonia 1 con Bots/Plume e Robezniece/Bogdanova in 1:44.604 (50.714 e 53.890), quindi completano il podio gli Stati Uniti con Mueller/Haugsjaa e Forgan/Kirkby in 1:44.684 (50.794 e 53.890).Quarta posizione a 650 millesimi per Lettonia 2 con Sevics-Mikelsevics/Krasts e Upite/Kaluma in 1:44.798 (51.013 e 53.785), mentre è2 con Rieder/Kainzwaldner e Falkensteiner/Huber in 1:45.333 (50.911 e 54.422) a 1.185. Sesta posizione a 1.