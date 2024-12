.com - Serie C Femminile / La Jesina Aurora lotta e vince all’ultimo respiro dagli undici metri: 0-1 al 92’ contro il Tavagnacco

Successo importantissimo per la, che dopo un’ottima partita centra la seconda vittoria consecutiva con il rigore di Mastronzo in pieno recupero: la cronaca e il tabellino della garaJESI, 1 dicembre 2024 – Arriva finalmente la prima gioia in trasferta per lanella sfida del Bearzi di Udine valida per la tredicesima giornata.Vittoria fondamentale per le leoncelle, che nel finale di partita su rigore trovano il gol che vale tre punti meritatissimi, che valgono oro per la classifica e per il morale.Era importante trovare il secondo successo consecutivo, che consente alle ragazze jesine di trovare finalmente una continuità nei risultati dopo la grande rimontail Venezia della scorsa giornata e di guadagnare terreno importante in una zona playoff sempre più viva ed aperta.