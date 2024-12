Lapresse.it - Serie A, malore in campo per Bove durante Fiorentina-Inter: partita sospesa

Attimi di paura allo stadio Franchi di Firenze dove è stato sospeso il giocoladiA tra. Poco dopo il quarto d’ora, infatti, il centrocampista viola Edoardosi è improvvisamente accasciato al suolo colpito da un. Immediato l’vento dei compagni prima e poi dei medici della squadra, poco dopo è anche arrivata l’ambulanza che ha caricato il calciatore per portarlo d’urgenza in ospedale. Lacrime e terrore dipinti sui volti dei giocatori di, che quandosi è sentito male si sono stretti intorno a lui anche per impedire che venisse ripreso dalle telecamere.