.com - Sanremo 2025, i The Kolors tornano in gara tra i Big

Leggi su .com

I Theper la terza volta tra i big inal Festival diDopo due anni all’insegna dei record in Italia e all’estero, i Theper la terza volta tra i big inal Festival die continuano ad arricchire il loro percorso con un nuovo capitolo artistico.Dopo il grande successo riscosso con i singoli Italodisco – oltre 300 milioni di streaming e 6 Dischi di Platino n Italia, Un ragazzo una ragazza – 2 Dischi di Platino in Italia e Disco d’oro in Polonia – e Karma – Disco di Platino, tra i brani più passati in radio dell’ultima estate, i Thesono pronti a tornare in una veste ancora una volta rinnovata.