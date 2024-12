.com - Sanremo 2025, Emis Killa debutta in gara tra i Big da icona dell’hip hop

Leggi su .com

sarà inal Festival di, una delle penne che hanno fatto la storia del rap in Italia negli ultimi 15 annisarà inalla 75° edizione del Festival di, che si terrà dall’11 al 14 febbraio, una delle penne che hanno fatto la storia del rap in Italia negli ultimi 15 anni, salirà per la prima volta sul palco del Teatro Ariston nella prossima edizione della kermesse canora, dopo un 2024 che lo ha visto celebrare con uno show evento, EM15, la sua carriera dagli esordi fino ad ora, un grande tributo all’hip hop e al mondo rap messo in scena anche grazie alla presenza di diversi ospiti e di fronte a oltre 25 mila persone.Dopo le collaborazioni con Merk&Kremont e Massimo Pericolo in Nino Nino e la hit con Fedez Sexy Shop, doppio disco di platino,apre un altro capitolo della sua carriera, che attualmente conta 31 dischi di platino e 22 d’oro, 6 album tutti certificati e tre mixtape che hanno rivoluzionato il mondo del rap.