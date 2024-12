Romelu Lukaku ritrova una delle sue vittime preferite | a Torino la 350ª partita da titolare nei top 5 campionati

Leggi su Sportface.it

Settembre 2023.con la maglia della Roma ingaggia un duello fisico di novanta minuti con il difensore del, Alessandro Buongiorno che limita Big Rom fino al 68? quando l’unica sbavatura del difensore viene punita dal centravanti belga. Oggie Buongiorno indosseranno la stessa maglia del Napoli in occasione della sfida al, in programma alle 15:00, ad un anno di distanza da quella che fu unacinque reti messe a segno dal belga contro i granata. In carriera ha anche servito quattro assist contro la formazione piemontese e contro nessuna avversaria ha fatto meglio in termini di partecipazione a reti tra passaggi vincenti e gol (9 anche contro il Genoa). Quella di oggi sarà anche un’occasione speciale perché separtirà(e non c’è motivo per cui non debba farlo) sarà la sua 350esima presenza dal 1? nei top cinqueeuropei.