Roma Ghisolfi | Sette torti evidenti siamo stanchi Il silenzio non paga

Leggi su Sportface.it

, il club ha taciuto ma ora è stanco. Dobbiamo tutelare tifosi, squadra e investimenti. Non accettiamo più questo genere di errori e chiediamo di essere rispettati dalla classe arbitrale e dalle istituzioni, soprattutto in un periodo storico in cui le eventuali sviste possono essere ‘sanate’ dalla tecnologia”. Lo ha dichiarato il ds della, Florent, in un’intervista al Corriere dello Sport, in cui ha annunciato un deciso cambio di rotta da parte dei Friedkin per quanto riguarda la presenza e la comunicazione. “Se a Budapest si fosse giocato ieri – ha aggiuntoin riferimento alla ben nota finale di Europa League persa contro il Siviglia anche a causa di una grave svista dell’arbitro Taylor – la reazione della proprietà sarebbe stata ben diversa proprio perché col tempo ha maturato la consapevolezza che il, la misura e l’eleganza non sempre paghino.