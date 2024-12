Sport.quotidiano.net - Quante sfide. Fari puntati su Viano e Cerredolo

Primo menù dicembrino molto ricco per il calcio dilettanti (ore 14.30). In Eccellenzasul derby fra matricole Vianese-Arcetana: match speciale per il giovane fantasista Riky Bernabei, fino all’anno scorso uno dei leader biancoverdi e protagonista della cavalcata play-off. Reduce da una settimana da capolista, la Correggese ritorna al "Borelli" per ospitare il Salsomaggiore col mirino puntato sul 7° hurrà di fila della gestione di mister Ivano Rossi. Servono solo i tre punti al Fabbrico che attende la maglia nera Virtus Castelfranco ancora al palo. Scontro salvezza casalingo anche per lo Sporting Scandiano che riceve il Colorno ritrovando in panchina il trainer Baroni dopo la squalifica. In Promozione derby dai mille incroci al "Notari" dove il Montecchio affronta la Bagnolese guidata dal trainer ex di turno Capanni che solo due stagioni fa portò gli enzani in Eccellenza grazie all’hurrà nei play-off.