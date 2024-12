Quotidiano.net - Putin firma il bilancio triennale: spese militari a livelli record. Ma nel Paese è allarme stagflazione

Roma, 1 dicembre 2023 – Se le sorti della guerra conto l’Ucraina sono legate all’attività legislativa russa, allora per Kiev sono solo brutte notizie. Il presidente, Vladimirha approvato i piani diper il triennio 2025-2027. Il punto saliente è che lesono state aumentate a livello, o almeno quanto ha bisogno la Russia per vincere la guerra in Ucraina. Nel solo 2025 la spesa militare ammonterà a oltre 137 miliardi di euro, ossia circa il 32,5% dell’intero prodotto interno lordo nazionale. Una cifra che, da sola, è superiore ai fondi previsti per istruzione, sanità e politica sociale messi insieme. Secondo l’agenzia di Stato Tass, le entrate delfederale, nel 2025, dovrebbero essere pari 358 miliardi di euro circa. Il valore raggiungerà i 371 miliardi di euro nel 2026 e i 382 miliardi di euro nel 2027.