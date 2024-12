Terzotemponapoli.com - Politano a DAZN: “Napoli è una grande squadra”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Nel post-partita della vittoria per 1-0 delcontro il Torino, valida per la 14ª giornata di Serie A, Matteoha rilasciato alcune dichiarazioni a, mettendo in luce il momento positivo dellae l’importanza del gruppo. Il match, disputato allo stadio OlimpicoTorino, ha visto gli azzurri confermare la loro solidità, anche seha preferito mantenere i piedi per terra riguardo alle ambizioni di scudetto.da scudetto?frenaAl termine della gara,è stato chiaro nell’affermare che, sebbene lastia attraversando un ottimo periodo, è ancora presto per parlare di scudetto. “Da scudetto è presto per dirlo, ma siamo unae stiamo facendo bene”, ha dichiarato l’attaccante partenopeo. La vittoria contro il Torino, sebbene importante, non cambia la visione della, che si concentra principalmente sulla crescita continua e sull’unità del gruppo.