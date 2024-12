Oasport.it - Perché è stato penalizzato Max Verstappen nel GP del Qatar: sanzione soft, ma cambia la pole

Nella nottata dele nella tarda serata italiana, èta la griglia di partenza del Gran Premio a Lusail, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2024. A Maxè stata infatti tolta lache era maturata in pista per un impeding nei confronti di George Russell mentre il britannico stava lanciando il giro.Siccome Max non ha intralciato il pilota Mercedes durante il suo giro cronometrato, gli Steward non gli hanno dato la penalità che si dovrebbe dare in quei casi, ossia tre posizioni sulla griglia di partenza. Il campione del mondo non se l’è cavata neanche con una reprimenda, ma con una via di mezzo, ossia l’inversione delle posizioni tra Russell e, con l’inglese ine l’olandese al suo fianco.I Commissari hanno deciso di penalizzare il neerlandeseera sopra il delta-time, impegnato a far raffreddare le sue gomme per portarle alla temperatura ottimale per andare di nuovo all’attacco del giro di Russell: un intento che era riuscito, ma non prendendosi cura di rimanere nel delta-time che l’inglese aveva invece rispettato.