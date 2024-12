Oroscopo settimanale dal 2 al 8 Dicembre 2024 segno per segno

Leggi su .com

e Transiti Planetari dal 2 al 8I transiti più rilevanti dell’dal 2 al 8sono: 6: Quadratura: Marte in Leone forma una quadratura con Urano in Toro, creando tensioni e impulsi improvvisi. È consigliabile agire con cautela per evitare conflitti. 7: Ingresso di Venere in .L'articolodal 2 al 8perproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:segni zodiacali dal 3 Giugno 9 Giugnosegni zodiacali dal 10 al 16 Giugnosegni zodiacali dal 17 al 23 Giugnosegni zodiacali dal 1 al 7 Lugliosegni zodiacali dal 8 al 14 Lugliosegni zodiacali dal 15 al 21 Luglio