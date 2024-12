Sport.quotidiano.net - Orgoglio e sorrisi, finalmente. Miranda spinge, Freuler infaticabile. L’autorità del ’generale’ Beukema. Castro, tanta lotta e pochi palloni

Skoruspki 6,5 Nel primo tempo assiste quasi da spettatore a un paio di pericoli veri che però il Venezia non concretizza. All’81 si prende un po’ di gloria volando per neutralizzare la volée di Pohjanpalo. De Silvestri 6 Difensivamenteanche se non è sempre al posto giusto. Al 47’ gli resta la caviglia sotto il piede di Oristanio: brutto crac.7 Sovrano incontrastato della difesa, dà i tempi a tutto il reparto. Telecomanda anche Lucumi nelle uscite. Un gigante. Lucumi 6,5 Nel primo tempo in un paio di circostanze si fa uccellare da Oristanio, che lo aggira e gli riparte puntando la porta. Nella ripresa cala la saracinesca e dalla sua parte non passa più nessuno.6,5 La palla che serve a Odgaard al 17’ dice ‘spingimi in porta’, ma il danese non ascolta il consiglio.