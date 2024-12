Sport.quotidiano.net - OraSì nella tana di Fabriano: "Occhio al fattore pubblico"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Senza paura su uno dei campi più caldi della serie B Nazionale. L’sarà chiamata ad una vera e propria impresa per battere la Ristopro(palla a due ore 18) che ha nel palasport di Cerreto d’Esi la sua fortezza, essendo un impianto piccolo dove ilspesso è stato determinante per le vittorie. I marchigiani, anche loro con 12 punti in classifica, si presentano dopo una pesante sconfitta rimediata a Piombino che ha portato il loro presidente a spronare i giocatori con dure parole, tanto che si pensava ad un esonero di coach Niccolai, e dunque le loro motivazioni saranno altissime, perché in caso di sconfitta ci potrebbe essere un terremoto.ha un roster molto interessante dove spicca il play argentino Pierotti che viaggia a 16 punti di media, seguito dal capitano Centanni con 16 e dall’ex di turno Molinaro con 13, tris di giocatori di punta in un roster lungo e con tante soluzioni di gioco.