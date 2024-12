Udine20.it - On line il nuovo video di Remo Anzovino. la magia di Chaplin

Pianista e compositore tra i più originali ed eclettici della musica strumentale contemporanea,si prepara a tornare con nuova musica, per festeggiare i suoi vent’anni di carriera all’inizio del 2025. A partire da oggi 29 novembre, sarà disponibile in digitale il primo singolo, brano inedito che rappresenta un’anteprima delalbum “Atelier”, in uscita il prossimo 24 gennaio 2025 – su etichetta DECCA ITALY e distribuzione Universal Music Italia – e già disponibile in preorder sia in versione doppio vinile che in cd, con allegata la riproduzione integrale dell’opera del pittore e scultore Giorgio Celiberti “Emozioni d’amore” (1994), presente sulla copertina dell’album nello scatto di Paolo Grasso. Ad accompagnare, una pagina checompose circa vent’anni fa per la sonorizzazione dal vivo del capolavoro di Charlie“Il circo”, onanche ilclip realizzato da Zunami Film Studio,, nel quale proprio alcune sequenze tratte dal film si mescolano alle riprese live del brano.