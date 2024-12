Sport.quotidiano.net - Milano Premier Padel all’Allianz Cloud. Un derby tutto italiano apre il primo turno

Si alza il sipario sul grande spettacolo delP1. In attesa delle star internazionali della disciplina - in campo da domani- ieri al GetFit Village di Via Pinerolo sono andate in scena le prime gare del tabellone di qualificazione maschile. In casa Italia ottimo esordio nel draw cadetto per Flavio Abbate e Giulio Graziotti, una delle coppie azzurre più prolifiche in termini di risultati nel 2024. I due hanno superato nettamente la coppia ispanico-portoghese Alba/Barbosa per 64 61. Successo prestigioso e in parte contro pronostico invece per Michele Bruno e Simone Iacovino, premiati con una wild card dagli organizzatori e vittoriosi sugli spagnoli Mercadal e Cabeza per 75 75. Avanzano anche Enzo Jensen Sirvent insieme allo spagnolo Martinez (61 64 a sorpresa sull’altro azzurro Alvaro Caruso e il francese Leygue) e Denis Perino con l’iberico Ruiz (63 64 su Emiliano Iriart e il portoghese Araujo).