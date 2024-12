Ilfattoquotidiano.it - Mikaela Shiffrin, terribile caduta: il messaggio della statunitense in cui parla delle sue condizioni – Video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

voleva vincere la 100ª garasua carriera in Coppa del Mondo, e desiderava farlo a casa sua negli Stati Uniti. Sembrava tutto apparecchiato e invece una pesantissimasul muro ha messo fine al suo desiderio.Un’incidente spaventoso perché ètra le reti dopo una brutta rotazione con lo sci destro che non si è staccato. C’è stata subito molta preoccupazione. La svedese Hector ha vinto senza festeggiare. L’americana è stata soccorsa e portata via con il toboga. Ha salutato il pubblico, un buon segno senz’altro, ma c’è da capire ora cosa è successo a Killington nel Vermont. Un membro del team americano di sci ha dichiarato: “è stata portata via con il toboga e ora è sottoposta a valutazioni. A seguire arriveranno maggiori informazioni, ma è giusto dire che ha chiesto informazioni sui suoi tempi”.