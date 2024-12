Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: lotta mentale e non solo alla scacchiera dopo la patta rifiutata dall’indiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:37dice ancora di no! Niente cambio delle Donne, 29. Dh5.12:35 29. Dg3 è stata giocata da, che offre di fatto il cambio delle Donne.12:33 Quaranta minuti sull’orologio diè sempre a quota 46’52”.12:31 In India ci sono interi locali che stanno mandando in onda il match, e in questi luoghi sono avvenute delle reazioni di applausi e grida di giubilo quandoha semplicemente rifiutato dire soltanto venti minuti fa.12:28 E oraè sceso sotto i 45? a disposizione, tempo che però basta ampiamente per arrivare finoquarantesima. I problemi sono altri nella sua mente adesso.12:25 Ora perle chance sono di attaccare il pedone a con Da5 o Dc5 oppure di cercare il cambio delle Donne in g3.