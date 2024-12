Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 2-0, A1 volley femminile in DIRETTA: Pantere avanti 12-9 nel terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERGAMO-MILANO DIDALLE 17.0020-18 Mani out di Gabi da zona-4.19-18 MURO CHIRICHELLAAAA!18-18 Lunga la battuta di Squarcini.17-18 A segno Alsmaier da zona-4.17-17 Strepitosa la diagonale messa a terra da Haak.16-17 ACE LUBIANNN!15-17 Fuori il contrattacco di Ishikawa.14-17 Largo il pallonetto di Haak, scappa via.14-16 Grande attacco in primo tempo per Bosio.14-15 Pallonetto vincente di Mims.13-15 Incertezza per, il muro diva a segno.13-14 Mani out di Ishikawa,si porta in vantaggio.13-13 Larga l’accelerazione di Lanier.13-12 Diagonale vincente di Ishikawa.13-11 Passa l’accelerazione di Squarcini per vie centrali.13-10 Sbaglia la battuta Bonifacio.12-10 A segno Bonifacio con il primo tempo.