Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Kontiolahti 2024 in DIRETTA: Braisaz pasticcia al tiro e riapre la gara! Gira la Norvegia, bene Wierer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIPOLIGONO 4/8 SBAGLIA ancora. Lo fanno tutte, esce per prima Davidova con a ruotaLA SVEZIA!GIRO 5/12HA TOTALMENTE UN’ALTRA MARCIA SULLA SALITA DURA, ricordiamo che c’è pochissima neve e si fa quindi tanta fatica.GIRO 5/12 Dunque,indiavolata si riporterà sulla testa in questo giro ed arriverà al poligono insieme a Andeon e Davidova.nona a circa un minuto dalla testa della, fondamentale sarebbe lo zero in piedi di Dorothea!RR E LO ZERO VELOCE! Italia a +54?!Knotten,riesce a evitare la penalità ed esce a 10? dalla testa.POLIGONO 3/8tre errori! La saltano via Svezia e Repubblica Ceca! Errori anche per Knotten! Forza Dorothea!GIRO 4/12guadagna sulla lunga e ripida salita, margine Francia che sale a 19? sulla Rep Ceca.