Ligue 1 2024 2025 | Abline risponde ad Hakimi il Nantes ferma il Psg

Leggi su Sportface.it

Sia sorpresa il Psg, che nella 13^ giornata diottiene solo un pareggio per 1-1 contro il. Succede tutto nel primo tempo, conad aprire le marcature con un facile tocco sotto porta dopo l’iniziativa di Mendes sulla sinistra, mentrepareggia i conti al 38? dopo una rapida ripartenza degli ospiti, in cui il numero 39 si libera molto bene della marcatura di Pacho prima di battere Donnarumma. Con questo pareggio, ora il Monaco avrà un’occasione importante per portarsi a -4 dai parigini, che rimangono quindi saldamente al comando della classifica, mentre ilinterrompe una striscia di quattro sconfitte consecutive e sale a 11 punti, momentaneamente in terzultima posizione.ad, ilil Psg SportFace.