Lavoro post diploma . Pacinotti e Fedi-Fermi. L’impiego è servito

Sullo sfondo di studenti e studentesse c’è già l’esame di maturità di giugno 2025. E per molti di loro, non c’è nessuna intenzione di iscriversi all’università: piuttosto, la volontà di entrare subito nel mondo del. In questo senso, se si è iscritti al "De Franceschi-", nella fattispecie gli indirizzi legati a industria e artigianato, oppure al "" ci sono buonissime probabilità di trovare occupazione nel giro di pochi mesi. C’è da arrancare maggiormente, invece, se si parla di istituto "Einaudi" piuttosto che dell’"Anzilotti" di Pescia. Come ogni anno, arrivano i giudizi sul legame fra scuola e immissione nel mondo delgrazie a "Eduscopio", realizzato dal gruppo didella "Fondazione Agnelli" e coordinato da Martino Bernardi che confronta oltre 8mila istituti superiori a livello nazionale per far capire a studenti, genitori e docenti quali sono quelli più performanti in tema di passaggio nel mondo occupazionale, senza volutamente prendere in considerazione coloro che, dopo la quinta superiore, decidono di affrontare il percorso universitario.