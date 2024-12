Ilrestodelcarlino.it - La Fiorini Pesaro riparte. Oggi trasferta a Padova

Due vittorie su 5 partite, questo il ruolino di marcia di inizio campionato dellaRugby che si prepara allain cerca del terzo risultato positivo, per allontanarsi dalla coda della classifica. Dopo una domenica di pausa è quindi tempo di tornare in campo per le formazioni seniores giallorosse. Appuntamentoalle 14.30 a casa del Patavium Rugby Union. I veneti sono all’ultimo gradino della classifica con 3 punti mentre i pesaresi con 12 sono settimi. "Dobbiamo scendere in campo concentrati, non farci ingannare dalla loro posizione in classifica o abbagliare dalla nostra vittoria con la capolista". Parole di Maicol Azzolini, che suona la carica. "Sicuramente non dobbiamo essere superficiali, perché loro sono una buona squadra. Hanno ottime individualità, soprattutto nei tre quarti con Menniti, un giocatore che conosco molto bene perché abbiamo giocato insieme.