Iori: "Le mie richieste sono chiare. Abbiamo fatto grandi prestazioni"

Tempo di lettura: 2 minuti“Non mi spiego:cinque partite che giochiamo contro avversarie sopra di noi in classifica, eppure ci manca solo la vittoria“: l’insoddisfazione di, dopo l’ennesimo pareggio, è evidente. Al netto degli infortuni, la Casertana gioca molto bene però non cirisultati: “Sappiamo tutti come dobbiamo uscire da questo momento. I miei hanno. Non subire niente da Monopoli, Giugliano e Potenza, non è casuale. Stiamo giocando molto bene eda recriminare“.Quanto alla partita: “Ho sistemato una cosa in difesa nell’intervallo ma nel secondo tempo. Salomaa ha ancora bisogno di ambientarsi, ho schierato lui in luogo di Fabbri perché volevo attaccare di più. Henri ha ancora qualche difficoltà con la lingua e deve adattarsi. Capasso purtroppo è fumoso, per fare una giocata ci mette tanto tempo: deve capire che qui non è il circo“.