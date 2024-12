Ilrestodelcarlino.it - "Il vero shopping inizia dopo il 15"

"La speranza che il periodo di festa vada bene è sempre accesa – spiega Alessandro Cesaretti di Ultrafragola –. Il responso che abbiamo avuto nel corso del mese di novembre è stato positivo, sia in negozio che sul fronte dell’online, e questo fa ben sperare anche per i prossimi giorni". Cesaretti aggiunge che "questo per noi è il decimo anno di apertura e sappiamo che gran parte dellonatalizio inizierà dal 15 dicembre, alimentato non solo dai potenziali clienti che passeggiano per la città ma anche da coloro che vengono apposta da noi"