I tifosi del Liverpool cantano a Guardiola | Sarai esonerato di mattina e lui ricorda le sei Premier vinte col City

del: «Do» e luile seicolÈ crisi nera del Manchesterche ha perso 2-0 contro il. È al settimo risultato negativo consecutivo: sei sconfitte e un pareggio che di fatto è stata una sconfitta (da 3-0 a 3-3 contro il Feyenoord in Champions). È la quarta sconfitta consecutiva in campionato. Iloggi è quinto in classifica, quindi virtualmente fuori dalla prossima Champions League.si è reso protagonista di un siparietto con idel.Idello hanno preso di mirae hanno cominciato a cantare “domaniesonerati” e allora lui ha risposto facendo sei con le dita,ndo le seidal Manchester– scrive il Daily Mail – ha ripetuto il gesto quando è andato ad applaudire idela fine partita.