Ilfattoquotidiano.it - “Ho scoperto che la mia ragazza mi tradiva. Lei mi ha lasciato per mettersi con l’altro e mi ha fatto una richiesta incredibile”: lo sfogo su Reddit

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le storie raccontate (nel più totale anonimato) susono spesso molto particolari, tanto da innescare una valanga di commenti, diventare virali ed essere riprese da siti e tabloid. È il caso di questa vicenda raccontata dal New York Post. Un ragazzo si è sfogato sulla popolare piattaforma perché, dopo averil tradimento della sua partner da 11 anni, lei gli hauna. Quale? “Continuare a pagare le sue spese“.Il ragazzo ha voluto precisare di non essere ricco ma di provvedere a pagare le bollette, di pagarle dei viaggi ogni fine settimana e in vacanza una volta all’anno. Dopo la scoperta della relazione clandestina, lei gli ha chiesto di lasciare la casa per permetterle di viverci insieme al nuovo amore e di continuare però a pagare le spese: “Mi ha detto che, dato che avevo una famiglia in zona e lei no, avrei dovuto trasferirmi, ma continuando a pagare le bollette per dare a lei e al nuovo ragazzo la possibilità di sistemarsi.